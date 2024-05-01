Мадрид. Надаль за два часа уступил Легечке в матче четвертого круга и эмоционально попрощался с турниром

Рафаэль Надаль не сумел выйти в четвертьфинал на турнире ATP Masters 1000 в столице Испании

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Иржи Легечка (Чехия, 30) — Рафаэль Надаль (Испания, PR) 7:5, 6:4

В первом сете теннисисты дошли до счета 5:5 без брейков, после чего Легечка выиграл восемь розыгрышей подряд, взяв вначале подачу испанца, после чего свою. Вторую партию чешский теннисист начал с брейка и удержал это преимущество до конца поединка, который продолжался в общей сложности чуть более двух часов.

«Это потрясающе — делить корт с таким легендарным игроком. Для меня это осуществление мечты, я всегда хотел, чтобы такое случилось», — сказал Легечка после матча в интервью на корте. «Я благодарен судьбе, что мне удалось пережить такой знаменательный момент, и желаю Рафе всего наилучшего. Немного не по себе от такой победы на глазах у стольких людей, которые болели за него. Энергетика на трибунах была потрясающей», — добавил он.

Иржи Легечка второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале «Мастерса» (первый раз был в этом сезоне в Индиан-Уэллс) и будет бороться за свой дебютный полуфинал на этом уровне в поединке с Даниилом Медведевым, которому уступил в прошлом году на Уимблдоне.

Напомним, что Рафаэль Надаль в Мадриде впервые с US Open-2022 сумел одержать три победы подряд, переиграв Дарвина Бланча, Алекса де Минора и Педро Качина. На следующей неделе испанец должен сыграть на «Мастерсе» в Риме.

«Это тот случай, когда, когда наступает время, когда становится очень трудно… Но жизнь и мое тело уже давно посылали мне сигналы. Моей мечтой было попрощаться здесь, на корте. Мне повезло в жизни, что я превратил свою страсть в работу. Это огромная привилегия», — поделился своими эмоциями на корте Рафаэль Надаль. Испанец подтвердил, что в последний раз выступил на этом турнире. Напомним, что ранее Надаль сообщил, что скорее всего этот сезон будет последним в его профессиональной карьере.

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