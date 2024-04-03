Богота. Стародубцева и Бара победили вторых сеяных на пути в 1/4 финала

Украинско-румынская пара стартовала с победы на турнире WTA в Колумбии

Богота, Колумбия • 1-7 апреля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Татьяна Мария (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Юлия Стародубцева/Ирина Бара (Украина/Румыния) — Оксана Калашникова/Катажина Питер (Грузия/Польша) 5:7, 7:5, 10-5

Стародубцева и Бара сыграли первый совместный матч. По ходу встречи теннисистки сделали четыре брейка и проиграли столько же геймов на своих подачах.

Напомним, что ранее украинка проиграла в первом круге одиночного разряда, а представительница Румынии победила Катарину Завацкую.

Следующие соперницы Стародубцевой и Бары определятся в противостоянии Ирина Шиманович/Рената Сарасуа (-/Мексика) — Камила Осорио/Надя Подороска (Колумбия/Аргентина).

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