''Английское дерби'' в плей-офф Серии Б завершилось вылетом команды Андреа Пирло

«Палермо» идет дальше

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17-го мая начались плей-офф за право на выход в Серию А. "Палермо", недавно купленный "Сити Груп", владеющей, в частности, "Манчестер Сити", принимал "Сампдорию", недавно купленную Андреа Радриццани, бывшим владельцем "Лидса". "Палермо" одержал победу со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд. "Сампдория" же, которую тренирует Андреа Пирло, завершила сезон.

Судьбу матча, состоявшегося в Палермо, поскольку местная команда завершила регулярный сезон выше, чем генуэзская, решил правый защитник/латераль Салим Диаките. Француз перешел зимой из "Тернаны" и первый гол за новый клуб забил 10-го мая, а 17-го добавил второй и третий.

Для выхода в Серию А "Палермо" еще нужно пройти двух соперников. Первый из них — "Венеция", с которой матчи (а этот раунд уже состоит из двух) состоятся 20-го и 24-го мая. Сегодня же, 18-го мая, состоится первый матч плей-офф в другой половине сетки, где "Катандзаро" примет "Брешию". Победитель той пары встретится с "Кремонезе".

Следует напомнить, что "Парма" и "Комо" уже обеспечили себе места в Серии А на следующий сезон. По итогам плей-офф к ним присоединится еще одна команда.

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