Кристиан Хорнер: Я с тяжёлым сердцем прощаюсь с командой

Весь день гоночный мир обсуждал неожиданное увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull Racing. Под вечер Кристиан опубликовал в социальных сетях эмоциональное сообщение со словами благодарности в адрес сотрудников команды, партнёров, болельщиков и соперников.

«Проделав невероятный совместный путь, протяжённостью в двадцать лет, я с тяжёлым сердцем прощаюсь с командой, которую безмерно любил, – написал Кристиан Хорнер. – Каждый из вас, потрясающих сотрудников на базе, вложил сердце и душу во всё, чего мы достигли. В дни побед и поражений, каждый шаг на этом пути мы проделали вместе, и я никогда этого не забуду.

Для меня было честью стоять во главе и быть частью этой легендарной команды, и я так горжусь нашими общими достижениями и всеми вами.

Спасибо потрясающим партнёрам и болельщикам, которые помогали нам участвовать в гонках. Ваша поддержка помогла команде вырасти из скромных новичков в мощную силу, которая выиграла шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в личном зачёте.

Точно так же я благодарен нашим соперникам, без которых не было бы гонок. Вы подталкивали нас вперёд, бросали нам вызов и позволили добиться славы, о которой мы даже не мечтали. Благодаря конкуренции каждая победа стала слаще, а каждая неудача – возможностью развиваться и расти.

Формула 1 – это спорт, в основе которого неустанные амбиции, страсть и уважение. Соперничество было ожесточённым, но общее стремление к инновациям и повышению планки сделали это путешествие таким особенным».

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