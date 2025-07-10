Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«У Дюуба сейчас невероятные шансы победить Усика. Он думает, что пройдется катком по Усику. Но я не думаю, что результат боя особенно не изменится, разве что Александр внезапно состарится за одну ночь.

В любом случае это выдающийся бой – будут драться два великих чемпиона», – сказал Хирн.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua