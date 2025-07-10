Женское Евро. Англия – Нидерланды 4:0, Франция – Уэльс 4:1. Обзоры матчей

Представительницы Великобритании деклассировали "оранжевых". Нападающая лондонского "Арсенала" Алессия Руссо сделала 3 ассиста и во втором тайме могла отличиться точным ударом, но помешал офсайд. Фактически футболистки из "Туманного Альбиона" выиграли борьбу за вторую путевку в плей-офф, поскольку в следующем поединке будут играть против аутсайдера, а соперницы – с лидером.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 2-й тур

Цюрих. Летцигрунд Штадион

Англия – Нидерланды 4:0

Голы: Джеймс, 22, 60, Стенвэй, 45+2, Тун, 67

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Во второй встрече квартета "синие" укротили "драконов", открыв счет уже на 8-й минуте. Главными авторами победы стали нападающие "Лиона" и ФК "Париж" – Кадидиату Диани и Клара Матео, оформившие гол+пас. Подопечные Лорана Бонадея досрочно выходят в следующую стадию, а команда Риан Уилкинсон после следующего матча завершит выступление в соревнованиях.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 2-й тур

Санкт-Галлен. Kybunpark

Франция – Уэльс 4:1

Голы: Матео, 8, Диани, 45+1 (п), Мажри, 53, Гейоро, 63 – Фишлок, 13

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