Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Шанс для Дании закрепиться на первом месте

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Дания в первом туре группового этапа Лиги Наций успела обыграть Швейцарию, причем сделать это непринужденно спокойно и стильно. Зато сербы также удивили и сыграли вничью с Испанией.

Интересно, как команды продолжат свой путь. В случае победы, Дания может закрепиться на первой строчке.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

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Лига Наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

8 сентября. 19:00. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Megogo Football 1

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