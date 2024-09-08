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Футбол

Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Шанс для Дании закрепиться на первом месте

Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Дания в первом туре группового этапа Лиги Наций успела обыграть Швейцарию, причем сделать это непринужденно спокойно и стильно. Зато сербы также удивили и сыграли вничью с Испанией.

    Интересно, как команды продолжат свой путь. В случае победы, Дания может закрепиться на первой строчке.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 8 сентября.

    Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    Лига Наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

    8 сентября. 19:00. Копенгаген. "Паркен"

    Главный судья: Крис Кавана (Англия)

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    В эфире

    Дания – Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

    Трансляция матча Дания — Сербия Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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