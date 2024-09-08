Култхард верит, что Red Bull ещё может отыграться

Во второй половине года от былого доминирования Red Bull Racing в Формуле 1 не осталось и следа, и уже шесть этапов подряд Макс Ферстаппен не подимался на высшую ступень подиума, хотя ещё в начале сезона победы трёхкратного чемпиона мира казались совершенно привычными.

«Команда однозначно уже не та, что раньше, – признал Дэвид Култхард, бывший гонщик, а ныне комментатор британского телеканала Channel 4. – Результаты на круге не врут – у Red Bull Racing явные проблемы. Скорость машины RB20 уже нельзя считать образцовой. Но в команде это знают, они не могут это отрицать.

Им необходимо произвести перегруппировку инженерных сил, ведь в прошлом году специалисты команды разработали прекрасную машину, которая выиграла в этом сезоне семь гонок, однако теперь выяснилось, что технические новинки не работают, и нужно что-то предпринять».

В квалификации в Монце Ферстаппен показал только 7-е время, в Гран При Италии финишировал шестым, но Култхард, хоть и обратил внимание на сложности Red Bull Racing, всё таки считает, что команда ещё может переломить такое развитие событий.

«По результатам хорошо видно, насколько ему трудно. В финале квалификации ему не удалось нормально проехать два последних круга, а для Макса это совершенно не типично, – добавил шотландец. – Он мог ошибиться на одном из них, но на обоих? И проехать круг с таким же временем, как Серхио Перес? Мы же знаем, что Макс – агрессивный гонщик, страстно желающий успеха…

И всё-таки в Red Bull вполне в состоянии удерживать ситуацию под контролем, но для этого они должны найти какой-то выход и в полной мере раскрыть потенциал машины».

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