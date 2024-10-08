Сафнауэр: В Renault думали о карьерах, а не о результатах

Отмар Сафнауэр, возглавлявший Alpine с 2022-го до июля 2023 года, обвинил в неудачах команды последних лет руководство концерна Renault, которое заботило не результаты на трассе, а продвижение по карьерной лестнице.

«В Alpine было несколько проблем, – рассказал Отмар Сафнауэр в подкасте High Performance. – Одна из них заключалась в том, что я не контролировал всю команду. Отдел HR подчинялся кому-то во Франции. Финансовый отдел, отдел коммуникации и маркетинга тоже не подчинялись мне.

Я знал, что это станет проблемой. До прихода в Alpine я работал в команде, в которой все были в моём прямом подчинении. В Alpine было иначе. Я думал, что разберусь, но вскоре это стало проблемой».

В качестве примера Отмар Сафнауэр привёл историю с Оскаром Пиастри. Выяснилось, что контракт между Alpine и австралийским гонщиком так и не был подписан в ноябре 2021 года, ещё до прихода Сафнаэра в команду, но публике руководство Renault попыталось представить историю так, что в переходе Пиастри из Alpine в McLaren виноват Отмар.

«Контракт так и не был подписан, – продолжает Сафнауэр. – Я пришёл в команду в марте и понятия об этом не имел. Они не смогли корректно подать документы и никогда не подписывали контракт с Оскаром. В ноябре [2021-го] было двухнедельное окно, когда это надо было сделать, но они этого не сделали. И в результате Alpine проиграла [спор с McLaren за контракт с Оскаром Пиастри].

После этого был выпущен пресс-релиз с моей фотографией. Но ко мне эта история не имела никакого отношения, поскольку меня тогда даже не было в команде!

Отдел коммуникаций, который не подчинялся мне напрямую, посчитал хорошей идеей отвлечь внимание от некомпетентности тех, кто за это ответственен, моей фотографией в пресс-релизе. Сотрудница, которая выпустила этот релиз, раньше работала на меня в Force India, поэтому я подошёл к ней и сказал: «Знаете, вы лучшего всего этого». И она ответила: «Извините, мне сказали так сделать».

Эта история показала, что в Alpine есть люди, которые не заслуживают доверия, и хотят меня выжить. Они не работали со мной, их не интересовали результаты команды, поскольку они были увлечены своими карьерами.

В Ford, надеюсь, сейчас уже не так, раньше была поговорка: «Ford Motor Company не производит машины. Здесь строят карьеры». Она означала, что людей в компании больше всего заботят собственные карьеры.

Нельзя сказать, что такое отношение было в команде Формулы 1, но, скажем так, такое отношение было у людей в Renault Group, которые теперь возглавляют команду Формулы 1. Им не важны результаты на трассе, им важна только карьера. И это приводит к подобным решениям».

Источник