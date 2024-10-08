Эрик ЭШ: «Майк Тайсон выглядит беременным»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

58-летний бывший профессиональный боксер Эрик «Баттербин» Эш считает, что Майк Тайсон пребывает в ужасной форме и его бой с Джейком Полом не имеет смысла:

«Я видел Майка примерно три недели назад и он выглядел как беременный человек.

Я бы нокаутировал его. У него нет подбородка. Проблема тех, кто проиграл Тайсону – что они даже не попытались бросить ему вызов», – резюмировал Эш.

Бой Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября. Многие фанаты и эксперты бокса считают эту встречу бессмысленной из-за возраста «Железного Майка».

Стало известно, сколько заработает Майк Тайсон за предстоящий бой.

sport.ua