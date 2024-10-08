Connect with us
Футбол

Хавбека Вест Хэма обвиняют в препятствовании расследованию связанного со ставками

Пакету обвиняют в умышленном получении желтых карточек

Хавбека Вест Хэма обвиняют в препятствовании расследованию связанного со ставками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Скандал вокруг бразильского полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакета набирает обороты. Английская футбольная ассоциация (ФА) выдвинула против игрока обвинения.

    Как пишет издание The Sun, во время расследования ФА конфисковала личный телефон Лукаса. Однако после возвращения устройства владельцу, ФА снова попросила его на проверку, но игрок не смог найти телефон. Эти действия расцениваются как попытка помешать следствию.

    Напомним, Пакета уже был обвинен в умышленном получении желтых карточек в нескольких матчах АПЛ. Эти действия могли быть связаны с незаконными ставками. Слушания по этому делу назначены на март 2025 года, и футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

    Читайте такжеЗащитник клуба АПЛ получил необычную бытовую травму
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis