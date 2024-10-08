Хавбека Вест Хэма обвиняют в препятствовании расследованию связанного со ставками

Пакету обвиняют в умышленном получении желтых карточек

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Скандал вокруг бразильского полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакета набирает обороты. Английская футбольная ассоциация (ФА) выдвинула против игрока обвинения.

Как пишет издание The Sun, во время расследования ФА конфисковала личный телефон Лукаса. Однако после возвращения устройства владельцу, ФА снова попросила его на проверку, но игрок не смог найти телефон. Эти действия расцениваются как попытка помешать следствию.

Напомним, Пакета уже был обвинен в умышленном получении желтых карточек в нескольких матчах АПЛ. Эти действия могли быть связаны с незаконными ставками. Слушания по этому делу назначены на март 2025 года, и футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

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