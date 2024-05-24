Алонсо: Посмотрим, что сможем сделать в квалификации

Фернандо Алонсо показал третье время во второй тренировке Гран При Монако. После сессии гонщик Aston Martin был немногословен и коротко прокомментировал свой результат.

Его напарник Лэнс Стролл тоже закончил день в первой десятке, показав седьмое время.

Фернандо Алонсо (3-й): «Хорошо, что сегодня удалось провести какое-то время на трассе перед завтрашней квалификацией. Вечером мы с командой проанализируем всю собранную информацию и посмотрим, что сможем сделать в квалификации».

Лэнс Стролл (7-й): «Мне удалось проехать несколько хороших кругов в тренировках. Вечер пятницы посвятим изучению собранной информации и постараемся выжать максимум из того, что у нас есть.

Я с нетерпением жду квалификацию. Пилотировать в Монако всегда весело, и задача сводится к тому, чтобы найти грань допустимого. Квалификация в Монако обычно получается увлекательной, поэтому посмотрим, что мы сможем сделать».

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