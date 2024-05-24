Женева. Махач сенсационно победил первую ракетку мира Джоковича и впервые сыграет в финале турнира ATP

На турнире АТР 250 в Женеве известен пока лишь один участник финального матча

Женева, Швейцария • 19-25 мая • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Николас Ярри (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Томаш Махач (Чехия) — Новак Джокович (Сербия, 1/WC) 6:4, 0:6, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Флавио Коболли (Италия) перенесен из-за дождя

Томаш Махач взял реванш у Новака Джоковича за прошлогоднее поражение на турнире в Дубае. Чешский теннисист впервые за пять матчей сумел победить соперника из топ-5 и впервые в карьере сыграет в финале турнира АТР.

Сербский теннисист лишь второй раз в своей карьере, проиграл матч, в котором выиграл сет 6:0. Джокович впервые с 2018 года не выиграл ни одного титула перед началом Ролан Гаррос.

Соперник Томаша Махача по финалу определится лишь завтра, так как второй полуфинальный поединок не удалось провести из-за дождя.

btu.org.ua