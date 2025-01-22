Хэмилтон и Анжела Каллен возобновили сотрудничество

В начале 2023 года Анжела Каллен, которая на протяжении семи лет была личным тренером и физиотерапевтом Льюиса Хэмилтона, завершила работу с семикратным чемпионом мира и на время ушла из автоспорта. В прошлом сезоне она вернулась в гонки на должность личного тренера гонщика IndyCar Маркуса Армстронга.

В начале 2025-го Каллен опубликовала свою фотографию в красной одежде и с флагом, на котором изображён номер 44. Этот снимок привёл к слухам, что Каллен возобновит сотрудничество с Льюисом в новом сезоне.

Как удалось выяснить британской прессе, это действительно так. Анжела Каллен присоединилась к компании Льюиса Хэмилтона Project 44 в качестве физиотерапевта.

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