“Я не хочу оказаться на уровне, где не хочу быть”. Экс-девятая ракетка мира объявил о завершении карьеры после пятисетовика против Алькараса

Итальянский теннисист Фабио Фоньини объявил о завершении своей профессиональной карьеры



Последним матчем для 38-летнего итальянца стал пятисетовый триллер на Центральном корте Уимблдона против второй ракетки мира и двукратного чемпиона турнира Карлоса Алькараса. Спустя неделю после этого поединка Фоньини поделился своим решением на пресс-конференции.

“Я думаю, сегодня это стало официальным решением. Я говорю «до свидания» всем. Это было у меня в голове уже некоторое время”, – сказал итальянец в начале пресс-конференции.

“На этой неделе я провел много времени с семьей, Флавия работала на телевидении, а я был дома. Особенно не было времени задумываться о прошлом. Но я думаю, что это лучший способ попрощаться со спортом”.

Фоньини отметил, что больше всего ценит тот момент, что его старший сын присутствовал на трибунах во время последнего матча.

“Это останется со мной навсегда. Мы говорили о матче, но недолго. Как только я вышел с корта, сын сказал: «Папа, пойдем на суши». Так что мы пошли на суши (улыбается). Он понимает, что теперь будет видеть меня значительно чаще. Самое дорогое фото, которое мы сделали – это фото с семьей на трибунах”, – поделился Фоньини.

Что касается способа попрощаться с теннисом, то Фабио считает матч с Алькарасом идеальным завершением карьеры.

“Это было идеальное прощание. Я играл в невероятную эпоху, против Роджера, Рафы, Новака. Победить на Шлемах для меня было почти нереально, я должен быть честным. Но я доволен, как попрощался со спортом. Это было на Центральном корте, против невероятного игрока”.



Итальянец подтвердил, что после выступления на Уимблдоне он больше не будет участвовать в турнирах. Хотя, признался, он до сих пор любит соревноваться, но после трех тяжелых лет травм, продолжать на уровне, который его устраивает, стало невозможно.

“Последние три года были тяжелыми – травмы постоянно преследовали меня. Как спортсмен я старался выкладываться каждый раз, когда выходил на корт. Но пришло время быть честным с собой. Я не хочу оказаться на уровне, где не хочу быть – например, играть «челленджеры» только ради рейтинга. Мотивация еще есть, потому что я люблю спорт, который дал мне все. Но этого уже недостаточно, чтобы продолжать.

Конечно, я мечтал закончить в Монте-Карло в следующем году, ведь я там выиграл титул, там моя семья, друзья, я живу неподалеку. Но это оказалось невозможным. И все же я счастлив, как все сложилось”.

За свою карьеру Фабио Фоньини выиграл 9 титулов ATP в одиночном разряде, включая «Мастерс» в Монте-Карло (2019), и еще 10 раз доходил до финалов. В парном разряде он добыл 8 титулов, в том числе на Australian Open, и поднимался до 7-го места в парном рейтинге. На корте итальянец заработал почти 19 миллионов долларов призовых.



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