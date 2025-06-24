Две звезды бокса обменялись ударами: «Посмотри на своих соперников»

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Топ-боксеры Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес перед поединком, который состоится 13 сентября, решили обменяться выпадами по поводу соперников друг друга в карьере.

«Назовите мне хоть одного элитного соперника в резюме Кроуфорда. У него много соперников, но кто элитный? Были чемпионы, но элитные боксеры… нет», – сказал Альварес.

На это Кроуфорд ответил таким же образом.

«У Альвареса хорошее резюме, много чемпионов, но каким был их возраст на момент боя? Они все были на спаде. А когда был соперник на пике, то мы видели, что вышло».

«Видели поединок с Мейвезером, с Биволом, видели эти поражения», – сказал Кроуфорд.

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sport.ua