Мужская сборная Украины по баскетболу будет играть домашние матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027 в Риге

Команда Айнарса Багатскиса в августе проведет встречи с Швейцарией и Словакией

Мужская сборная Украины по баскетболу будет играть номинально домашние матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027 в Латвии. Поединки пройдут на площадке Олимпийского центра в Риге.

Напомним, команда Айнарса Багатскиса попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Пре-квалификация чемпионата мира-2027. Группа А

2 августа, 19:00 Словакия — Швейцария

6 августа, 20:00 Швейцария — Украина

9 августа, 17:00 Украина — Словакия

13 августа, 20:00 Швейцария — Словакия

16 августа, 17:00 Украина — Швейцария

20 августа, 19:00 Словакия — Украина

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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