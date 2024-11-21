НБА. Уверенные победы Голден Стэйт и Кливленда, Финикс уступил дома Нью-Йорк Никс

В ночь на 21 ноября в регулярном чемпионате НБА состоялись восемь матчей

В ночь на 21 ноября состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Стоит отметить уверенную победу Кливленда над Нью-Орлеаном, а Голден Стэйт — над Атлантой. Мемфис на домашнем паркете обыграл Филадельфию, а Хьюстон взял верх над Индианой.

НБА. Регулярный чемпионат

Кливленд Кавальерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27)

Милуоки Бакс — Чикаго Буллз — 122:106 (36:30, 33:27, 29:33, 24:16)

Мемфис Гриззлис — Филадельфия Сиксерс — 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)

Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйл Блэйзерс — 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)

Хьюстон Рокетс — Индиана Пэйсерс — 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)

Голден Стэйт Уорриорз — Атланта Хокс — 120:97 (41:22, 26:20, 23:33, 30:22)

Финикс Санз — Нью-Йорк Никс — 122:138 (28:44, 30:32, 35:34, 29:28)

Лос-Анджелес Клипперс — Орландо Мэджик — 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)

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