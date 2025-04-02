Две победы на выезде. Киев Кэпиталз в одном матче от чемпионства

ХК Киев Кэпиталз

Состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Кременчугом и Киев Кэпиталз.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хоккеистов Киев Кэпиталз, которые выиграли два выездных матча и ведут в серии 3:1. Уже следующая игра может стать последней в сезоне.

В составе Кэпиталз отметим появление в воротах Назара Бойко, который неожиданно заменил Радека Хааса и провел качественный матч.

У Столичных три очка набрал легионер Янг Ху, три пункта у Панченко и два балла у Черненко. Пятый матч серии пройдет в Киеве 4 марта.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Кременчуг – Киев Кэпиталз 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 08:20 Черненко (Янг Ху, Панченко) – 0:1, 17:45 Янг Ху (Панченко, Мазко) – 0:2, 49:18 Геворкян (Попережай, Лялька) – 1:2, 44:46 Бердникс (Черненко, Янг Ху – больш) – 1:3

Вратари: Захарченко – Бойко

Киев Кэпиталз ведет в серии 3:1

sport.ua