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Хоккей

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

IIHF

На ЧМ по хоккею в дивизионе 1А состоялся матч между сборными Румынии и Украины. Подопечные Дмитрия Христича одержали победу со счетом 4:0.

Сборная Украины еще в первом периоде обеспечила себе преимущество в три шайбы. Авторами голов стали Виктор Захаров, Виталий Лялька и Андрей Денискин.

Во втором периоде Денискин отправил еще одну шайбу в ворота сборной Румынии. Сборная Украины одержала победу со счетом 4:0 и после трех поединков имеет в активе шесть очков.

В четверг, 1 мая, сборная Украины сыграет со сборной Польши. А завершит турнир 3 мая матчем со сборной Японии.

Саша: После такого матча какое-то чувство эйфории есть, впечатление что нам все по силам и т.д) Но надеюсь, что у ребят этого нет и они выйдут завтра с таким же вдохновением как и сегодня! Поздравление Богдану с первым «сухарем» на турнире.

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

Jonny Mnemonik: Наша сборная приятно удивляет! Молодцы!

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

D C: Да какая разница. Если завтра проигрываем в основное время, то мы на 99% никуда не выйдем. Поэтому надо радоваться что не вылетаем и то, что силы смогли немного поэкономить.

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

SG: Ну что уж не вылетим. Теперь можем попробовать что-то большее.

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

Сергей Усенко: С поляками будет тяжело, но ничего невозможного нет. Надо играть и выигрывать. Желаю победы.

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

Sergey: С румынами в третьем периоде не играли на полный максимум, экономили силы, давали больше времени игрокам последних звеньев, итальянцы же поляков изрядно погоняли. Увидим, как оно сегодня будет.

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

Mykhailo: Достаточно мощная победа нашей сборной!!! Молодцы, казаки!! Теперь нужно также собрано и убедительно шляхтичей одолеть самураев и дорога в «элиту» открыта!!

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

Ruslan: Сохранение прописки в данном дивизионе – это уже класс. Продолжение следует)

Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

sport.ua

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