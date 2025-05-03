Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

IIHF

На ЧМ по хоккею в дивизионе 1А состоялся матч между сборными Румынии и Украины. Подопечные Дмитрия Христича одержали победу со счетом 4:0.

Сборная Украины еще в первом периоде обеспечила себе преимущество в три шайбы. Авторами голов стали Виктор Захаров, Виталий Лялька и Андрей Денискин.

Во втором периоде Денискин отправил еще одну шайбу в ворота сборной Румынии. Сборная Украины одержала победу со счетом 4:0 и после трех поединков имеет в активе шесть очков.

В четверг, 1 мая, сборная Украины сыграет со сборной Польши. А завершит турнир 3 мая матчем со сборной Японии.

Саша: После такого матча какое-то чувство эйфории есть, впечатление что нам все по силам и т.д) Но надеюсь, что у ребят этого нет и они выйдут завтра с таким же вдохновением как и сегодня! Поздравление Богдану с первым «сухарем» на турнире.

Jonny Mnemonik: Наша сборная приятно удивляет! Молодцы!

D C: Да какая разница. Если завтра проигрываем в основное время, то мы на 99% никуда не выйдем. Поэтому надо радоваться что не вылетаем и то, что силы смогли немного поэкономить.

SG: Ну что уж не вылетим. Теперь можем попробовать что-то большее.

Сергей Усенко: С поляками будет тяжело, но ничего невозможного нет. Надо играть и выигрывать. Желаю победы.

Sergey: С румынами в третьем периоде не играли на полный максимум, экономили силы, давали больше времени игрокам последних звеньев, итальянцы же поляков изрядно погоняли. Увидим, как оно сегодня будет.

Mykhailo: Достаточно мощная победа нашей сборной!!! Молодцы, казаки!! Теперь нужно также собрано и убедительно шляхтичей одолеть самураев и дорога в «элиту» открыта!!

Ruslan: Сохранение прописки в данном дивизионе – это уже класс. Продолжение следует)

sport.ua