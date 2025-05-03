“Ига, держись”. Каспер Рууд отреагировал на слёзы Швёнтек во время ее матча против Коко Гауфф в Мадриде



Вторая ракетка мира Ига Швёнтек потерпела неожиданно разгромное поражение от Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде – 1:6, 1:6. По ходу второго сета польская теннисистка не сдержала эмоций и расплакалась на смене сторон, накрывшись полотенцем.

В ответ на это норвежский теннисист Каспер Рууд выразил поддержку Швёнтек в социальной сети X (Twitter), процитировав видео с этим моментом и написав:

«Ига, держись 🙏🙏. Как и миллионы других людей, я обожаю смотреть, как ты играешь. Сегодня был не твой день, но ты вдохновляешь очень многих, и ты ещё вернёшься сильнее, чем когда-либо!»

12-я ракетка мира Рууд вчера обыграл в двух сетах Даниила Медведева и прошел в полуфинал “Мастерса” в Мадриде, где сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло.



btu.org.ua