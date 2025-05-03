Марио Изола: С каждой минутой трасса становилась быстрее

В этом году в Pirelli выбрали более мягкие составы для Гран При Майами и по итогам пятницы довольны работой шин…

Марио Изола: «Прежде всего, позвольте мне, как итальянцу, поздравить Кими с этим замечательным поулом. Впервые с момента возвращения Pirelli в Формулу 1 в 2011 году один из наших соотечественников возглавил протокол квалификации.

Что касается поведения шин, то Medium и Soft соответствовали ожиданиям, а решение большинства команд сохранить два комплекта Hard ясно говорит, что этот состав сыграет решающую роль в гонке. Как мы видели в Джидде, наличие двух комплектов Hard позволяет командам иметь большую гибкость стратегии в случае выезда автомобиля безопасности.

Трасса становилась быстрее не только от сессии к сессии, но и с каждой минутой. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится и в субботу. Чем больше слой отработанной резины на асфальте, тем лучше работают машины.

В единственной тренировке мы не увидели длинных серий кругов для подготовки к воскресной гонке, а только короткие симуляции, более полезные для спринта. Поскольку команды могут работать над своими машинами после спринта, короткая гонка станет отличной симуляцией отрезка в реальном Гран При».

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