Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После официального объявления поединка на стадионе Уэмбли состоялась традиционная дуэль взглядов. Дюбуа не сдержал эмоции и толкнул украинского боксера, назвав трусом.

Легендарный боксер Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа решился на этот поступок.

«Я хорошо не видел этого эпизода, но если Дюбуа толкнул Усика, значит у него серьезные намерения. Даниэль хочет выйти на ринг и доказать это», – сказал Леннокс.

В 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа джебом в девятом раунде.

sport.ua