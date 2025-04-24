Что делать Усику? IBF приказала Дюбуа провести бой с 41-летним Чисорой

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Международная боксерская федерация (IBF) приказала чемпиону мира Даниелю Дюбуа (22–2, 21 КО) в течении 30 дней договориться о поединке с обязательным претендентом Дереком Чисорой (36–13, 23 КО).

Авторитетный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что такое решение руководство организации приняло в среду, 23 апреля. Сторонам предоставили 30 дней для того, чтобы они договорились о следующем поединке.

Если до 22 мая команды Дюбуа и Чисоры не смогут уладить все разногласия, будут назначены промоутерские торги. Победит та сторона, которая предложит большую сумму. Существует вариант, при котором британский чемпион отправит в IBF официальную просьбу об отсрочке защиты, но пока неизвестно, пойдет ли на такой шаг федерация.

Дюбуа последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда в пятом раунде нокаутировал соотечественника, бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Чисора в феврале одолел шведского боксера Отто Валлина – судьи зафиксировали единогласную победу опытного британца.

sport.ua