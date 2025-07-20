«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол и Александр Усик

Известный американский блогер и боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) поделился мнением об абсолютном чемпионе мира в супертяжелом весе Александре Усике (24-0, 15 КО) после его победы над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО):

«Он заставил всех замолчать. Он – один из величайших за всю историю. Бесконечное уважение к нему и к украинскому народу. Он вдохновляет меня. Люди, которые родились в один день с ним, – легендарны, и он только что доказал это, он заставил всех замолчать. Это круто видеть».

Стоит отметить, что в один день с Александром Усиком, 17 января, родились сам Джейк Пол и Мохаммед Али.

sport.ua