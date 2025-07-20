Смитс: Влияние Сайнса позитивно отражается на всём

Хотя в первой половине сезона команда Williams зарабатывала очки не в каждой гонке, и Алексу Элбону удавалось делать это чаще, чем напарнику, вполне очевидно, что она сейчас на подъёме, и 5-е место в Кубке конструкторов это подтверждает.

У Карлоса Сайнса действительно в три с половиной раза меньше очков, чем у Элбона, однако его вклад в общее дело руководство команды оценивает очень высоко. Спортивный директор Свен Смитс считает, что испанский гонщик привнёс в работу Williams своего рода недостающий ингредиент, и это способствовало быстрому прогрессу.

«Приход Карлоса Сайнса в Williams сыграл преобразующую роль, отразился на всём – от модернизации машины до интереса спонсоров, – приводит слова Смитса британский Autosport. – С Карлосом очень приятно работать, он вносит свой склад не только в решение технических задач, связанных с машиной: его влияние чувствуется и на том, как действует гоночная бригада, и как мы готовимся к 2026 году.

Его опыт сотрудничества с разными командами, опыт пилотирования техники, позволявшей бороться за победы, дал Williams то, чего нам, вероятно, не хватало».

О положении дел в этом сезоне Смитс сказал так: «Карлос сам упоминал, что ему пришлось привыкать к особенностям нашей машины. Разница между Williams и Ferrari действительно велика. Но всё постепенно налаживается, он очень хорошо сотрудничает с Алексом, и мы очень довольны. Лично я ожидаю, что вторую часть сезона он проведёт вполне уверенно.

На гонках обе половины нашего гаража сейчас работают на одном уровне, но важнее именно то, что при этом они тесно сотрудничают. Нам удаётся более рационально распределять нагрузку между тренировками и объединять собранную информацию, чтобы принять наилучшее решение о том, какие применять подходы в оставшихся сессиях уик-энда. Всё это очень ценно.

На трассе Алекс и Карлос остаются соперниками, но в боксах важнее всего добиться слаженной работы всей команды, и наши гонщики помогают ей двигаться вперёд и улучшать машину. Теперь оба гонщика по-настоящему энергично подгоняют команду, причём многое упрощает тот факт, что оба работают в одном и том же направлении.

За первые полгода Карлос обратил внимание на множество моментов, в которых можно применять иные или более эффективные подходы. Что-то мы сможем реализовать только в следующем году, но многие вещи мы уже внедрили. Благодаря Карлосу мы заметно продвинулись вперёд во всех областях. Будем надеяться, это продолжится и в дальнейшем».

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