В Alpine опровергли слухи о продаже команды

В Alpine опровергли слухи о том, что команда Формулы 1 может быть продана при соблюдении двух условий: достойном предложении и обязательном использовании силовых установок Renault в ближайшие годы, в том числе после перехода на новый регламент в 2026-м.

В июне 24% команды за 200 миллионов евро были проданы американскому консорциуму, включающему Otro Capital, Red Bird Capital Partners и Maximum Effort Investments. Эта сделка привлекла несколько высокопоставленных миноритарных акционеров, но, по словам представителя команды, дальнейших планов по продаже активов нет.

«Слухи и истории о продаже — ложь. Наша команда не продается», — заявил представитель команды.

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