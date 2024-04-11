Промоутер Фьюри: «Усик – плаксивый ребенок»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Промоутер чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о чемпионе мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александре Усике.

«Я много посмотрел боев Александра Усика еще со времен любителей, и могу сказать одно – он плаксивый ребенок, когда дело доходит до ударов по корпусу, он часто жалуется судьям, это было всегда. Я видел это еще до того, как он провел бой с Дюбуа.

Я искренне верю, что Тайсон Фьюри выиграет бой против Усика во взрывном стиле», – сказал Уоррен.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua