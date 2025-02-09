Чисора красиво побил Валлина. Не дал сопернику ничего сделать

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8 февраля в Манчестере, Великобритания, состоялся очередной поединок британского 41-летнего ветерана ринга Дерека Чисоры (36-13, 23 КО). Он встретился с младшим почти на десять лет боксером из Швеции Отто Валлином (27-3, 15 КО). И победил его, как бы это странно ни было.

И хорошо бы просто победил, так нет. Он сделал это уверенно и безапелляционно. Еще и отправив Валлина в нокдаун аж дважды. Удивительный боксер.

Чисора не должен был побеждать в этом поединке. Но соперник не смог понять, что надо делать

Очевидный факт – Дерек Чисора уже давно не тот боксер, что был раньше. Он никогда не был элитным спортсменом. Он всегда имел проблемы с работой ног, со скоростью. Однако, когда Дерек был моложе, он действительно нес угрозу.

В основном Дерек проигрывал только топам. Виталию Кличко, Дэвиду Хэю, Тайсону Фьюри, Александру Усику. Были и другие поражения, но отчасти они спорные, как первый бой против Джозефа Паркера или поединок против Кубратв Пулева. А иногда он просто был хуже соперника, как нокаут от Диллиана Уайта.

Однако сейчас Чисора все же менее угрожающий боксер, чем когда-то. Например, в том же поединке против Александра Усика – относительно недавний бой и относительный успех. Все же украинскому чемпиону и на тот момент будущему двукратному абсолюту пришлось не сладко.

Именно поэтому Отто Валлин считался фаворитом противостояния. Здесь все логично. Швед почти на десять лет моложе. Выше, имеет более длинные руки. Кроме этого, Валлин боксер хорошо двигается. Он не застаивается напротив соперника. Даже поражение от Фьюри было хоть и очевидное, но сложное для Тайсона. Британец ушел с ринга с разбитым лицом и вопросами о его готовности драться против левши.

Фактически, до сегодняшнего дня только Энтони Джошуа побеждал Валлина явно. Тогда британский боксер просто сломал оппонента. Буквально, без литературного преувеличения, ведь Отто ушел с ринга со сломанным носом.

С Чисорой такое не должно было произойти. Валлин только что победил ноунейма нокаутом, должен был получить уверенность в себе и развить ее в поединке против такого соперника. Даже Эдди Хирн отмечал, что Валлин – плохой вариант для Чисоры. Промоутер применил словосочетание «один из худших вариантов». Потому что подвижный, левша, достаточно техничным.

И вообще ни одна из этих характеристик не сработала. 41-летний британец умудрился перебоксировать и более молодого, и более подвижного, и более свежего соперника. Тяжело дыша, гоняясь за ним по рингу, но перебоксировал. Да еще и с рассечением.

Чисора хорошо начал. Ему было сложно догнать соперника, но загонять в углы и к канатам удавалось. А Валлин легко шел клинч и боролся за более тяжелым соперником, тратя силы просто так, как будто их бесконечный запас.

Уже ближе к третьему-четвертому раунду оказалось, что запас ограничен. Валлин тяжеловато дышал и пропускал длинные и очевидные оверхенды оппонента. И все происходило только хуже и хуже.

В шестом раунде для Отто появилась надежда. Он рассек Чисоре глаз в неудачном месте – были переживания за веко британца. Однако врачи разрешили продолжить и Чисору это никак не остановило.

Первый нокдаун произошел в девятом раунде – Валлин пролетел весь ринг, запутавшись в ногах. Второй – в двенадцатом. Там Отто просто упал, зажатый массой оппонента. Столько нокдаунов шведа не смог достичь даже Тайсон Фьюри в лучшие свои времена.

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Чисора победил по делу.

Что делал Валлин? Отступал все время. Бросал встречные прямые, иногда попадал. Несколько раз немного пошатнул соперника. На этом все. Вообще без инициативы и желания уйти победителем. Заморился еще в середине противостояния, выглядел плохо. Неудачно.

Что теперь?

Для Валлина – не понятно. У него два поражения в последних трех боях, причем поражение от Чисоры м это вообще шок. В нем нет логики и в нем виноват только Отто, а уже потом Дерек.

Чисора же после поединка попросил фанатов выбрать себе соперника между Даниэлем Дюбуа, Александром Усиком и Энтони Джошуа. Все захотели видеть третий вариант.

Дерек – второй номер рейтинга IBF в супертяжелом весе. Выше даже того же Джошуа. Возможно, из-за этого Энтони и будет интересен такой бой. Да и Джошуа нужен какой-то бой для возвращения, потому что после нокаута от Дюбуа сразу выходить на Баколе, как ходили слухи, идея довольно провальная.

Однако, актуален ли будет этот бой для Джошуа – тоже важно. Все же они дружат с Дереком, а еще Чисоре 41 год. Зачем экс-чемпиону резюме того, кто бьет пенсионеров?

Другой вариант среди основных – Диллиан Уайт. О нем говорил уже сам Чисора, который дважды проигрывал Диллиану. Говорит, что готов выйти на поединок «если Уайт будет абсолютно чистым». Среди вариантов проведения боя была Африка, но Дерек не верит, что это произойдет.

В любом случае, Чисора имеет кучу вариантов, как и где красиво завершить карьеру. Последний бой должен быть эмоциональным и важным. Он заслужил уйти красиво.

sport.ua