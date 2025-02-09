Норрис: Я лучше готов к началу сезона, чем год назад

Ландо Норрис хорошо отдохнул зимой и с нетерпением ждёт продолжения…

Ландо Норрис: «После зимних каникул я чувствую себя хорошо. Зима получилась одной из самых загруженных тренировками и подготовкой, я более эффективно использовал время, чем год назад, и сейчас полностью готов к напряжённой борьбе в долгом сезоне.

Иногда мне нравится не думать о Формуле 1 какое-то время. Возвращаться домой, встретиться с друзьями, побыть одному, заняться каким-то другим делом. Это необходимо, и я уверен, что каждый скажет вам то же самое.

Я тренировался в разных странах и в разных условиях, чтобы подойти к началу сезона в ещё лучшей форме, чем в прошлом году. Впереди работа на симуляторе и зимние тесты. С нетерпением жду возможности сесть за руль новой машины».

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