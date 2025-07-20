Реал обновил капитанскую четвёрку перед сезоном 2025/26.

Карвахаль, Вальверде, Куртуа и Винисиус будут капитанами "Реала" в сезоне 2025/26. Как сообщает издание AS, бразилец войдёт в четвёрку футболистов, которые будут считаться капитанами команды в новом сезоне.

Капитанская повязка в клубе передаётся в зависимости от времени, проведённого в составе. Основным капитаном будет 33-летний Даниэль Карвахаль, вторым — 26-летний Федерико Вальверде, третьим — 33-летний Тибо Куртуа, четвёртым — 25-летний Винисиус.

В прошлом сезоне в капитанскую четвёрку входили Лука Модрич и Лукас Васкес, которые покинули клуб этим летом.

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