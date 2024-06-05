Отец Уайлдера огласил рецепт перезагрузки карьеры Деонтея

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Гэри Уайлдер, отец бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО), заявил, что его сыну еще рано завершать профессиональную карьеру.

«Сынок, тебе нужен в углу человек, которого ты будешь уважать. Тебе нужен тренер, а не кореш. Верю, что еще не поздно для Деонтея вернуться. Верю, что он может провести на хорошем уровне еще несколько лет. Все дело в том, что Деонтей всегда был слаггером, а [тренер] Малик Скотт пытается переделать его, сделать из него боксtра. Очевидно, что Деонтею так неудобно. До тех пор, пока он будет пытаться быть боксtром, он будет продолжать проигрывать», – цитирует Уайлдера-старшего USA Today.

Как известно, сейчас Деонтей Уайлдер имеет 4 поражения в 5 последних боях. Три из них он проиграл досрочно, как и последний – против Чжана Чжилея, который состоялся в минувший уик-энд в Саудовской Аравии.

Ранее мать Уайлдера призвала своего сына уйти из бокса.

sport.ua