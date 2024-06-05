Следить
Футбол

Родри: Испания — не главный претендент на Евро, но мы знаем чего можем добиться

Скромно, но амбициозно

Родри: Испания - не главный претендент на Евро, но мы знаем чего можем добиться

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри оценил шансы своей национальной сборной на победу на чемпионате Европы-2024.

    «В прошлом розыгрыше Испания добралась до полуфинала, где уступила итальянцам, которые в итоге забрали трофей. На будущем турнире они также входят в число фаворитов.

    Что касается нас, то мы не считаемся главными претендентами на победу, но знаем, чего можем добиться. Испания может сделать очередной шаг к вершине», — передает слова полузащитника Gazzetta dello Sport
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis