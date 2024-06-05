Родри: Испания — не главный претендент на Евро, но мы знаем чего можем добиться

Скромно, но амбициозно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри оценил шансы своей национальной сборной на победу на чемпионате Европы-2024.

«В прошлом розыгрыше Испания добралась до полуфинала, где уступила итальянцам, которые в итоге забрали трофей. На будущем турнире они также входят в число фаворитов.

Что касается нас, то мы не считаемся главными претендентами на победу, но знаем, чего можем добиться. Испания может сделать очередной шаг к вершине», — передает слова полузащитника Gazzetta dello Sport

www.ua-football.com