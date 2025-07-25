Стюарды предупредили Цуноду и Расселла

После квалификации к спринту Гран При Бельгии стюарды вызвали к себе Юки Цуноду и Джорджа Расселла за слишком медленное движение по трассе, а Пьера Гасли за возможную блокировку Цуноды.

Рассмотрев обстоятельства инцидентов, стюарды вынесли гонщикам Red Bull Racing и Mercedes гоночные предупреждения. Для Юки это стало вторым таким предупреждением в сезоне, для Джорджа – первым.

Что касается Пьера Гасли, то в действиях гонщика Alpine стюарды не увидели нарушения, поэтому не стали применять к нему санкции.

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