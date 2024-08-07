Юри Випс возвращается в IndyCar и выступит в Портленде

Юри Випс возвращается в IndyCar и 25 августа выйдет на старт 14-го этапа сезона, который пройдёт в Портленде, в составе команды Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

RLL заявила участие четырёх гонщиков, и 23-летний эстонец (впрочем, уже 10 августа ему исполнится 24 года) будет пилотировать Dallara-Honda с бортовым номером 75. Три других гонщика команды – Грэм Рэйхол, Пьетро Фиттипальди и Кристиан Лундгард.

Юри Випс: «Я очень благодарен команде за то, что мне предоставлена такая возможность. Я плотно сотрудничаю с RLL, участвуя в программе работы на симуляторе. Я уже год не пилотировал машину IndyCar, но уверен, что опыт, полученный в 2023-м в Портленде и Лагуна-Сека, поможет мне быстро выйти на нужный уровень скоростей. Будет непросто, но мне уже хочется поскорее сесть за руль».

Випс дебютировал в Indycar в прошлом году именно на этапе в Портленде и финишировал 18-м, став по итогам той гонки лучшим новичком. Предстоящий Гран При Портленда станет его третьим стартом в американской серии.

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