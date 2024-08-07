«Они друзья, но...» Гвоздик оценил возможный бой Ломаченко – Беринчик

Talksport. Василий Ломаченко и Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик оценил возможный титульный бой в легком весе между чемпионом IBF Василием Ломаченко и обладателем титула WBO Денисом Беринчиком.

«Вряд ли этот бой состоится. Беринчик и Ломаченко – это бывшие партнеры по команде и друзья. Но если это их будет устраивать, то я бы этот бой точно посмотрел. Еще один момент. Деньги-то не украинцы будут платить за шоу, а в США будет мало заинтересованных зрителей посмотреть этот поединок, чтобы на этом смогли заработать промоутеры и функционеры», – сказал Гвоздик.

Ранее украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик оценил перспективы Дениса Беринчика.

sport.ua