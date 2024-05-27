Дэвид БЕНАВИДЕС: «В бою с Гвоздиком оформлю лучший нокаут в карьере»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес

Непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес (28-0, 24 KO) поделился мнением о своем следующем поединке против экс-чемпиона мира по версии WBC украинца Александра Гвоздика (20-1, 16 KO).

«Я готов к этому бою! Я нахожусь в отличной форме и постараюсь в бою с Гвоздиком оформить лучший нокаут в своей карьере. Я считаю, что люди пока не увидели мои лучшие качества. Мне еще есть что доказывать», – сказал Бенавидес.

Бой Бенавидес – Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе, на кону будет стоять титул временного чемпиона по версии WBC в полутяжелом весе.

Ранее Тедди Атлас назвал своего фаворита в предстоящем бою Бенавидес – Гвоздик.

sport.ua