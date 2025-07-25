Кицбюэль. Казо впервые в карьере вышел в финал и сыграет против лидера посева

На турнире ATP в Швейцарии состоялись полуфинальные матчи
Кицбюэль, Австрия • 20-26 июля • грунт • €622,850
Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Александр Бублик (Казахстан, 1) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:3, 6:4
Артур Казо (Франция, SE) – Артур Риндеркнех (Франция, 6) 7:5, 6:3
Артур Казо провел второй полуфинал на уровне Тура и одержал первую победу. Напомним, что француз впервые сыграл в полуфинале на прошлой неделе в Гштааде.
В субботу Казо попробует взять реванш у Александра Бублика, которому и проиграл в 1/2 финала в Гштааде.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram