Кицбюэль. Казо впервые в карьере вышел в финал и сыграет против лидера посева

На турнире ATP в Швейцарии состоялись полуфинальные матчи



Кицбюэль, Австрия • 20-26 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Бублик (Казахстан, 1) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) 6:3, 6:4

Артур Казо (Франция, SE) – Артур Риндеркнех (Франция, 6) 7:5, 6:3

Артур Казо провел второй полуфинал на уровне Тура и одержал первую победу. Напомним, что француз впервые сыграл в полуфинале на прошлой неделе в Гштааде.

В субботу Казо попробует взять реванш у Александра Бублика, которому и проиграл в 1/2 финала в Гштааде.

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