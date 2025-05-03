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Футбол

“Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю”: Лупашко – об игре европейского гранда

"Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю": Лупашко – об игре европейского гранда

    • Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился впечатлениями от первого полуфинала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ на выезде победил "Арсенал" (1:0).

    "Игра ПСЖ, эта романтика футбола очень близка мне. Этого сейчас не хватает, этой красоты, искренности. Очень хочется, чтобы это сейчас возвращалось в современный футбол и становилось трендом".

    "Сейчас часто говорят, что в Украине очень мало болельщиков, я думаю, как раз таким футболом их можно вернуть. Очень классно, что сейчас такая команда. Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю", – сказал Лупашко.

    Напомним, что ответный матч состоится в Париже на "Парк де Пренс" 7 мая.

    www.ua-football.com

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