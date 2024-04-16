Манчестер Сити – Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Андрей Лунин может исправиться на ошибку в первой игре

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Немало критики посыпалось в адрес украинского голкипера Андрея Лунина после его неудачной игры в моменте с голом Бернарду Силвы. Впрочем мало кто хотел отмечать, насколько классную реакцию на этот пропущенный гол он показал.

Весь дальнейший матч Андрей играл так, как будто ничего не произошло. Тот эпизод действительно не имел никакого влияния на вратаря, который провел хороший матч, несмотря на три пропущенных гола. Возможно, на "Этихаде" все получится куда лучше и в итоге Лунин поможет "сливочным" выйти в полуфинал?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 17 апреля.

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