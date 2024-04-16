Тренер Уайлдера пообещал нокаут в бою с Чжаном Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), поделился ожиданиями от предстоящего поединка между его бойцом и Чжаном Чжилеем (26-2-1, 21 KO).

«Я в восторге, я жду поединка и того, что Деонтей сделает против такого опасного соперника, как Чжан. Чжилей – опасный соперник, у него также очень опасный тренер Шон Джордж, с которым я вместе занимался боксом.

Мы вместе боролись на юношеских Олимпийских играх, буквально жили вместе. Это безумие, что 20 лет спустя мы встретимся лицом к лицу, тренер против тренера.

Меня беспокоит то, что мы будем расправляться с Чжаном очень жестокими методами. Все, что нужно сделать Деонтею, – это включить голову, но в то же время быть жестким и сделать то, чего никогда не было с Чжаном, – нокаутировать его», – сказал Скотт.

Бой Уайлдер – Чжан состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

sport.ua