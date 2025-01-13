«Сделай это». Известный боксер и медалист ОИ дал совет Усику о будущем

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрейзер Кларк

Известный британский супертяжеловес и медалист Олимпиады в Токио Фрейзер Кларк высказался о будущем Александра Усика.

«Я хочу, чтобы Усик закончил с боксом. Сделай это, что ты еще собираешься кому-то доказывать? Он победил Джошуа, Фьюри, Дюбуа, сомневаюсь, что кто-то способен поднят его с постели. Уайлдер? Он уже давно не в форме, чтобы Усик с ним дрался.

Усик – это один из величайших боксеров современности, поэтому я советую ему уйти на пенсию», – отметил Кларк.

Ранее бывший чемпион мира Тони Беллью высказался о реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua