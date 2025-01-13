Australian Open. Швёнтек и Гауфф стартовали с побед, Брондзетти обыграла двукратную чемпионку Азаренко

На турнире в Австралии проходит второй игровой день



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Магдалена Френх (Польша, 23) – Полина Кудерметова (-, Q) 6:4, 6:4

Моюка Утидзима (Япония) – Магда Линетт (Польша) 4:6, 6:2, 7:6(8)

Диана Шнайдер (-, 12) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:6(4), 6:4

Айла Томлянович (Австралия, WC) – Эшлин Крюгер (США) 6:4, 4:6, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) – Хейли Баптист (США) 4:6, 7:5, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) – София Кенин (США) 6:3, 6:3

Джоди Баррейдж (Великобритания, SR) – Леолия Жанжан (Франция, Q) 6:2, 6:4

Талия Гибсон (Австралия, WC) – Зейнеп Сёнмез (Турция) 3:6, 7:6(5), 6:1

Людмила Самсонова (-, 25) – Камилла Рахимова (-) 6:2, 6:4

Ольга Данилович (Сербия) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:4, 6:4

Моюка Утидзима (№63 WTA) прервала серию из пяти поражений и одержала третью в карьере победу над соперницей из топ-50. Также японская теннисистка впервые выиграла матч в основной сетке турнира в Мельбурне. В решающем сете сегодняшнего матча Утидзима уступала со счётом 3:5 и отыграла один матчбол.

Коко Гауфф сравняла счёт в личных противостояниях с Софией Кенин (2-2). Их предыдущая встреча состоялась в 2023 году в первом круге Уимблдона, где Кенин выиграла в трёх сетах. Также это был второй матч между теннисистками в рамках Australian Open: пять лет назад Гауфф проиграла соотечественнице в четвёртом круге. Тогда Кенин стала чемпионкой турнира.

Талия Гибсон записала в свой актив первую победу в основной сетке турнира Grand Slam.

Элина Свитолина (Украина, 28) – Сорана Кырстя (Румыния) 6:4, 6:4

Лучия Брондзетти (Италия) – Виктория Азаренко (-, 21) 6:2, 7:6(2)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Кэти Волынец (США) 3:6, 6:2, 6:2

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Катержина Синякова (Чехия) 6:3, 6:4

Лучия Брондзетти (№76 WTA) одержала третью победу над теннисисткой, входящей в топ-30 рейтинга и впервые с 2022 года вышла во второй круг Australian Open. Отметим, что Азаренко выигрывала титул на этом турнире в 2012 и 2013 годах.

Ига Швёнтек седьмой год подряд успешно начала выступление на турнире в Мельбурне. Свой лучший результат полька показала в 2022 году, когда смогла дойти до полуфинала.

Ребекка Шрамкова впервые с 2017 года играет в основной сетке Australian Open и одержала свою дебютную победу. За выход в третий круге словацкая теннисистка поспорит с Игой Швёнтек.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua