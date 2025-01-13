Де Бур – о Барселоне: Продают все, что могут. Ненавидят, что Реал остается успешным. Клубу позволяют жульничать

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Рональд де Бур критически оценил положение "Барселоны".

“Пока они продают все, что могут. Наверное, они слишком увлеклись. Они хотят продолжить конкурировать с "Реалом", у них есть постоянная жажда успеха. Затем новый стадион. Им казалось, что все возможно.

Был период с Месси, Иньестой, Хави и остальными, когда у "Барсы" не было потолка. Но сейчас все не так. Когда вы слышите, что открытие нового стадиона уже отложено – его хотели построить до ноября, но он еще не будет готов – кажется, что всем этим проблемам нет конца”.