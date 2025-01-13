«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик озвучил свои цели в боксе.

«Большое спасибо. Спасибо моей семье, моей команде, Турки и Тайсону.

Вы часто спрашиваете меня о моих целях в боксе. Я хочу вдохновлять людей мечтать о великом и упорно работать. Я хочу вдохновлять людей помогать друг другу.

Перед каждым боем мы организовываем благотворительное мероприятие. Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы. Это мое послание боксерскому сообществу: помогите. Помогите всем, кто в этом нуждается. Помогите Украине. Просто сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, которые потеряли свои дома во время пожара.

Делись тем, что Господь дает тебе, и он даст тебе все больше и больше. Еще раз спасибо. Благослови Господь», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua