НБА. Юта в овертайме обыграла Бруклин, Михайлюк набрал 16 очков

Сакраменто без Алексея Лэня одержал гостевую победу над Чикаго

В ночь на 13 января состоялись девять поединков регулярного чемпионата в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта, за которую выступает Святослав Михайлюк, на домашней площадке в овертайме обыграла Бруклин (112:111). Украинец суммарно провел 16 минут и 48 секунд на паркете, записав в свой актив 16 очков, 1 подбор и 3 передачи. Также Михайлюк показал хорошую реализацию из-за дуги (4/7).

Сакраменто, цвета которого защищает Алексей Лэнь, на выезде одержал победу над Чикаго (124:119). Украинский центровой не попал в заявку на матч во второй раз кряду — ранее он пропустил гостевой поединок с Бостоном (114:97).

НБА. Регулярный чемпионат

Даллас Маверикс — Денвер Наггетс — 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33)

Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс — 140:106 (36:33, 39:29, 33:27, 32:17)

Чикаго Буллз — Сакраменто Кингз — 119:124 (30:32, 33:29, 32:36, 24:27)

Бостон Селтикс — Нью-Орлеан Пеликанс — 120:119 (29:35, 33:26, 28:27, 30:31)

Вашингтон Уизардс — Оклахома Сити-Тандер — 95:136 (25:37, 18:30, 26:37, 26:32)

Кливленд Кавальерс — Индиана Пэйсерс — 93:108 (19:21, 34:19, 18:37, 22:31)

Орландо Мэджик — Филадельфия 76ерс- 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22)

Юта Джаз — Бруклин Нетс — 112:111 ОТ (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)

Финикс Санз — Шарлотт Хорнетс — 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)

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