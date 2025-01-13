Australian Open. Синнер начал защиту титула, обыграв Ярри, пять австралийцев вышли во второй круг домашнего турнира

В мужской сетке соревнований в Австралии проходит второй игровой день



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Николас Ярри (Чили) 7:6(2), 7:6(5), 6:1

Тристан Скулкейт (Австралия, WC) – Таро Даниэль (Япония) 6:7(6), 7:6(4), 6:1, 6:4

Алекс Микельсен (США) – Стефанос Циципас (Греция, 11) 7:5, 6:3, 2:6, 6:4

Джеймс Маккейб (Австралия, WC) – Мартин Ландалусе (Испания, Q) 6:4, 6:3. 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 6:3, 6:7(5), 7:5, 5:7, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Артур Риндеркнех (Франция) 7:6(2), 6:3, 4:6, 6:7(4), 6:3

Янник Синнер одержал вторую победу подряд в трёх сыгранных встречах с Николасом Ярри и продлил свою беспроигрышную серию до 15 матчей. В концовке прошлого сезона итальянец выиграл титул на “Мастерсе” в Шанхае, стал чемпионом на Итоговом турнире и одержал три победу за сборную в Финале Кубка Дэвиса. В следующем круге Синнер встретится с Тристаном Скулкейтом, который одержал свою первую победу в основе домашнего “мэйджора”.

Джеймс Маккейб записал в свой актив дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam. Дальше австралиец сыграет против Алекса Микельсена, которому проиграл год назад в первом круге Australian Open.

Фабиан Марожан выиграл третий из четырёх сыгранных пятисетовых матчей в карьере. Во втором круге венгерский теннисист встретится с Фрэнсисом Тиафо. Для игроков это будет первое противостояние.

Александар Вукич (Австралия) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) 7:6(3), 6:4, 4:6, 6:3

Джордан Томпсон (Австралия, 27) – Доминик Кёпфер (Германия, Q) 7:6(3), 6:4, 4:6, 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) – Александр Мюллер (Франция) 6:7(2), 6:3, 6:2, 7:5

Якуб Меншик (Чехия) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) 6:1, 6:7(3), 6:3, 6:3

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Алехандро Табило (Чили, 23) 1:6, 6:2, 6:3, 7:6(1)

Джеймс Дакворт (Австралия) – Доминик Штрикер (Швейцария, PR) 6:2, 6:4, 6:2

Джеймс Дакворт впервые с 2021 года выиграл матч в основе Australian Open и в целом одержал пятую победу на турнире. За выход в третий круг австралиец будет бороться с Роберто Карбальесом Баэной.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua