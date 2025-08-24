Тренер Ромы прокомментировал игру против Болоньи

Вчера итальянская "Рома" сыграла первый тур нового сезона Серии А против "Болоньи". Матч оказался нелегким – команда одержала волевую и минимальную победу 1:0. После матча главный тренер римского клуба Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру и похвалил новичков команды, в частности конкурента Артема Довбика на позицию форварда Эвана Фергюсона.

В первой игре вы никогда не знаете, как все может быть на поле, вместо этого мы начали сразу против тяжелой команды, как "Болонья", которая играла отличный матч. Это дает нам большой импульс, – отметил тренер.

Фергюсон, Уэсли и Эль-Айнауи? Мы говорим об очень молодых ребятах, с большим потенциалом, но уже сегодня вечером они продемонстрировали свою ценность вместе со всей командой, которая уже компактна. Уже в предсезоне они отлично справились, в особенности играть за границей никогда не бывает просто. Они поставили много красивых вещей на место, и общественность оценила это, являющееся источником гордости для нас, – добавил Гасперини.