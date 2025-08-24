Президент WBO сообщил важные новости о будущем Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил WBO пока отложить бой с Джозефом Паркером, хотя организация уже санкционировала переговоры. Александр получил травму спины.

Президент организации Спенсер Оливер сообщил, что решение по Усику пока не принято и его стоит ждать в ближайший понедельник.

«Усик попросил о продлении переговоров по бою с Паркером, и Комитет примет решение в ближайший понедельник», — сказал Оливери.

Александра 19 июля на Уэмбли нокаутировал Дюбуа.

sport.ua