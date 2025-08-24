Украинцы на турнирах ITF 23 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Александр Овчаренко (Украина, 4) – Лоренцо Карбони (Италия) 3:6, 3:6
Пары. Основная сетка. Финал
Александр Овчаренко/Джанлука Каденассо (Украина/Италия, 1) – Франческо Форти/Джованни Орадини (Италия, 3) 6:7(6), 6:3, 10-5
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Мирза Башич (Босния и Герцегвина, 6) 6:0, 7:5
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Владислав Орлов (Украина, 3) – Алек Бекли (ЮАР, 2/Q) 6:1, 6:3
Пары. Основная сетка. Финал
Никита Маштаков/Карлис Озолиньш (Украина/Латвия) – Янник Опитц/Том Зеуш (Германия) 6:3, 2:6, 7-10
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Вероника Подрез (Украина, 1) – Элис Тубело (Франция, 3) 6:2, 6:7(2), 6:7(2)