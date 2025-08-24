Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 23 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Александр Овчаренко (Украина, 4) – Лоренцо Карбони (Италия) 3:6, 3:6

Пары. Основная сетка. Финал

Александр Овчаренко/Джанлука Каденассо (Украина/Италия, 1) – Франческо Форти/Джованни Орадини (Италия, 3) 6:7(6), 6:3, 10-5

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Мирза Башич (Босния и Герцегвина, 6) 6:0, 7:5


($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Владислав Орлов (Украина, 3) – Алек Бекли (ЮАР, 2/Q) 6:1, 6:3

Пары. Основная сетка. Финал

Никита Маштаков/Карлис Озолиньш (Украина/Латвия) – Янник Опитц/Том Зеуш (Германия) 6:3, 2:6, 7-10

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Вероника Подрез (Украина, 1) – Элис Тубело (Франция, 3) 6:2, 6:7(2), 6:7(2)

 

btu.org.ua

